Wanderung nach Gadernheim

Lindenfels. Der Odenwaldklub Lindenfels lädt für heute (Samstag) zu einer Tour von Lindenfels über Kolmbach nach Gadernheim ein. Die Abendwanderung beginnt am Viktoria-Parkplatz in Lindenfels um 16 Uhr. Die Gruppe 1 wandert den Buchweg hoch in den Buchwald zur Grillhütte, dann weiter aus dem Wald heraus Richtung Dornklingen. Oberhalb von Kolmbach geht es abwärts, teilweise auf befestigten Feld- und Waldwegen, nach Gadernheim. Diese einfache Wanderung hat eine Länge von rund sechs Kilometern und ist in zwei Stunden gut zu schaffen.

Die Gruppe 2 fährt mit dem Linienbus von der Haltestelle Friedhof um 16.15 Uhr nach Kolmbach. Vom Dorfgemeinschaftshaus aus wandert sie entlang der Schulstraße bis zu einem Stichweg, der zum Modellflugplatz führt. Von hier gibt es einen schönen Rundblick. Die Wegstrecke beträgt rund drei Kilometer. Für die gemeinsame Schlussrast sind Plätze im Erbacher Hof reserviert. Anschließend geht es mit dem Linienbus zurück nach Lindenfels. red