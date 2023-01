Bis Ende kommenden Jahres will die Telekom 1640 Haushalte in Lindenfels und Kolmbach mit Hochgeschwindigkeitsanschlüssen für das Internet versorgen können. Spätestens im April sollen die Bagger anrollen. Denn die Telekom verlegt neue Glasfaserkabel. Auch dort, wo schon welche liegen, und zusätzlich bis hinein in jedes Haus.

