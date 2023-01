Das Interesse an der Informationsveranstaltung der Entega zu Glasfaserausbau in Lindenfels war groß. Beim Thema Glasfaser sei die Entega vor 30 Jahren Vorreiter gewesen, berichteten die Vertreter des Unternehmens. Die Zahlen sprächen für sich: Alleine 100 000 Menschen nutzten gleichzeitig in der Minute Dienste zur Teamarbeit beziehungsweise für Videokonferenzen am Computer.

Zum Punkt wo

...