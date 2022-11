Am Tag gegen Gewalt an Frauen, dem 25. November, wird um 10 Uhr eine Fahne als Symbol vor dem Rathaus in Fürth gehisst. Das kündigte Miriam Unger, die Frauenbeauftragte der Gemeinde, an. Der internationale Gedenk- und Aktionstag zur Bekämpfung von Diskriminierung und Gewalt jeder Form gegenüber Frauen und Mädchen werde seit 1981 begangen, die Brisanz dieser Thematik habe sich aufgrund der

...