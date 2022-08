Ökomarkt in der Lindenfelser Burgstraße

Lindenfels. Der 32. Lindenfelser Ökomarkt kehrt am Sonntag, 4. September nach zwei Jahren Pause in die Burgstraße zurück. Es ist einer der ältesten Märkte seiner Art überhaupt. In der Zeit von 11 bis 18 Uhr präsentieren sich unterhalb der Burg Lindenfels zahlreiche Stände, an denen Besucher nachhaltige Produkte erwerben können und Köstlichkeiten von regionalen Anbietern probieren können.

Mit dabei sind auch einige neue Aussteller. Unter anderem können die Besucher sich über folgende Themen informieren: Baubedarf, Möbel, Gebäude-Entstörung, Bücher, Imkerei, Hanf-Textilien, Keramik, Kosmetika, Heil- und Gewürzkräuter, landwirtschaftliche Produkte, medizinisch gegerbte und waschbare Lamm- und Schaffelle, Schmuck, Recyclingkunst und Musikinstrumente.

Für die Verpflegung ist mit mediterraner und regionaler Feinkost, Gegrilltem, Crêpes und Galettes, Brennnessel-Kartoffel-Suppe, Vollkornkuchen, Waffeln, Kaffee und Kaltgetränken gesorgt.

Mit dabei ist auch wieder die Lindenfelser Bürgerquelle, eine Gruppe von Bürgern, die sich bei Kreativität, Kunst und Kultur engagiert. Im Foyer des Bürgerhauses stellen Mitglieder der Bürgerquelle Exponate zu Ihren Themenschwerpunkten aus. Für Kinder halten die Geopark-Ranger vom Geo-Naturpark Bergstraße- Odenwald Überraschungen bereit.

Der Lindenfelser Ökomarkt ist seit über 30 Jahren ein Forum für Anbieter und Kunden und ein Erlebnis für Besucher. Dabei wollen die Veranstalter, die Umweltberatung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz in Kooperation mit dem Kur- und Touristikservice der Stadt Lindenfels, nicht nur Neugierde wecken und unterhalten, sondern zu nachhaltigen Projekten und Produkten informieren, Kontakte herstellen und so Vermarktungschancen für regionale Anbieter eröffnen. red