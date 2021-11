Lindenfels hat Potenzial. Darin sind sich die Besucher des Vortrages von Björn Hekmati von der Technischen Universität Darmstadt sicher. Auf Einladung des CDU-Stadtverbandes referierte Hekmati, der am Fachgebiet Stadtentwicklung und Architektur tätig ist, im katholischen Pfarrsaal über seine Sicht auf Lindenfels. Dazu war der Fachmann in den vergangenen Monaten mehrfach in der Burgstadt und

...