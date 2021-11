Lindenfelser Motorsportler vermissen die "Benzingespräche"

Lindenfels. Rund die Hälfte der aktuell 62 Mitglieder des Motor-Sport-Clubs Lindenfels hat dessen Vorsitzender Clemens Knauer bei der Jahreshauptversammlung im Lindenfelser Waldschlösschen begrüßt. Neben den Berichten zu sportlichen und anderen Aktivitäten in den Jahren 2019 und 2020 standen auch Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Bedingt durch Corona hatte die bis dahin letzte Veranstaltung im Januar 2020 mit der Jahresabschlussfeier und Ehrungen im Gasthaus Ludwigshöhe stattgefunden. Der Vorstand war sich danach aufgrund der Lage und mit Blick auf die Gesundheit der Mitglieder schnell einig, alle Aktivitäten abzusagen und wichtige Entscheidungen per Rundruf abzuarbeiten.

Im Jahr 2019 sah dies noch anders aus. Knauer blickte auf die Jahresabschlussfeier im Januar 2019 im Waldschlösschen zurück, bei der langjährige Mitglieder und Sportler geehrt wurden. Es folgten Teilnahmen am Neujahrsempfang der Stadt Lindenfels, der Hauptversammlung des DMV in Frankfurt und eine Unterstützung beim DMV-Trial-Marathon in Groß-Heubach. Dazwischen fand die Jahreshauptversammlung des MSC im Waldschlösschen statt.

Nachdem die Frühjahrswanderung im Mai 2019 witterungsbedingt ausgefallen war, ging es im Juni beim Vereinsausflug an die Mosel, bei dem das Automuseum „Zylinderhaus“ in Bernkastel-Kues besucht wurde. Im August stand das Burgfest in Lindenfels mit seinem Umzug an und der MSC beteiligte sich mit dem Schmiede-Wagen.

Eingeschränktes Training

Im gleichen Monat traf man sich zu einem Grillfest. Peter Sander, der Vorsitzende organisierte im September eine Gaudi-Rallye durch den Odenwald. Ende September fand die Herbstwanderung rund um St. Martin in der Pfalz statt. Im November wurde der Verein im Schützenhaus Lindenfels noch mit einer Spende der Sparkasse Starkenburg bedacht und die Vorbereitungen für den zuvor erwähnten Jahresabschluss im Januar 2020 liefen an. Nach dieser Feier machte dann Corona allen weiteren Aktivitäten einen Strich durch die Rechnung. So wurden auch die Beratungen zu einem geplanten Trial-Gelände in Lindenfels auf Eis gelegt. Hier fehlt noch ein Emissionsschutz-Gutachten. Es soll es aber bald wieder Bewegung geben, wie Knauer berichtete.

Einen besonderen Dank sprach Knauer Tanja Leonhardt, Traudel und Karl-Heinz Borger aus. Leonhardt hatte für den Verein Mund-Nasen-Schutz-Masken genäht, Borgers für die Verteilung gesorgt.

Mathias Heuschkel, Spartenleiter Zweirad und Jugendwart, berichtete über eingeschränktes Training und limitierte Starterzahlen. Den Bericht für den Automobilsport verlas Knauer. Andreas Zunehmer und Peter Schmidt fuhren beim Oldtimer Odenwald Pokal mit einem Renault R5 den Gesamtsieg ein. Beim ORI-Sport (Orientierungs- und Oldtimerfahrten) landeten Knauer und Beifahrer Mike Grüber mit einem Opel Corsa unter den Bestplatzierten. Mit Co-Pilot Peter Sander platzierte sich Knauer bei der Ramberg Historic mit einer Tag- und Nachtetappe im Mittelfeld.

Vorsitzender im Amt bestätigt

Herausragend war das Ergebnis de Damen-Teams Andrea Schmidt-Rhein und Nicole Knauer bei der Lambrecht Classic. Mit einem Audi 80C drückten sie der Veranstaltung nicht nur als bestes Damen-Team, sondern auch mit dem Klassen- und dem Gesamtsieg ihren Stempel auf. Bei der Retro-Rallye im Main-Kinzig-Kreis im Juli nahm dann Nicole Knauer bei tropischen Temperaturen in voller Montur auch erstmals auf dem Beifahrersitz neben Ehemann Clemens Platz.

Insgesamt nahmen die Teams an über 20 Veranstaltungen teil. 2020 waren nur vereinzelte Starts möglich, unter anderem fungierten Mike Grüber und Clemens Knauer bei der Rallye südliche Weinstraße als Vorausfahrzeug. Knauer hofft auf Besserung, insbesondere fehlten aufgrund der Hygienebestimmungen die „Benzingespräche“. Nach dem Bericht des Rechners Willi Hoffmann, dem Kassenprüfbericht von Toni Schattenfroh und Tanja Leonhardt, wurde der Vorstand bei guter Kassenlage einstimmig entlastet.

Schnell waren auch die Wahlen des neuen Vorstands durchgeführt. Ehrenvorsitzender Klaus Katzenmeier übernahm den Wahlvorgang und verkündete die einstimmige Wiederwahl von Clemens Knauer verkünden. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde in Nachfolge von Peter Sander einstimmig Mathias Heuschkel ebenso gewählt. Er bleibt zudem Spartenleiter Zweirad und Jugend. Willi Hofmann (Rechner), Steffi Heil (Pressewartin), Nicole Knauer (Schriftführerin) wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Spartenleiter Automobilsport ist Karl-Heinz Borger. Als Beisitzer fungieren Traudel und Willi Borger, Klaus Heil, Horst Kurpick, Georg Hoffmann und Klaus Katzenmeier. Die Kassenprüfung übernehmen Tanja Leonhardt und Toni Schattenfroh. fred