Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Blaulicht Haftbefehl im Lindenfelser Mordfall Jutta Hoffmann

Dem 61-Jährigen wird vorgeworfen, die zum Tatzeitpunkt 15-jährige Jutta Hoffmann am 29. Juni 1986 nach einem Freibadbesuch in einem Waldstück unweit von ihrem Elternhaus in Lindenfels vergewaltigt und ermordet zu haben.