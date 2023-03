Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Ungeklärter Kriminalfall Aktenzeichen XY: Wird Jutta Hoffmanns Mörder noch gefasst?

Mord verjährt nie. Deshalb ermittelt das Landeskriminalamt in Wiesbaden immer noch in einem ungeklärten Fall, der die Menschen in Lindenfels vor fast 40 Jahren erschüttert hat. Jetzt könnte Bewegung in die Ermittungen kommen.