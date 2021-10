EU-Geld soll weiter nach Lindenfels fließen

Projekte aus Lindenfels sollen auch weiter mit Geld des EU-Programms Leader gefördert werden können. Der Finanzausschuss hat sich dafür ausgesprochen, dass die Stadt auch in der nächsten Förderperiode dabei ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Förderprogramm hat in Lindenfels schon seine Spuren hinterlassen. Der Infopunkt an der Burg ist zu großen Teilen aus diesem Topf finanziert worden. Im benachbarten Lautertal wurde das Toilettenhaus am Felsenmeer bezuschusst. Neben kommunalen Projekten können auch private Vorhaben in den Genuss dieser Mittel kommen, wenn auch unter anderen Bedingungen. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Kommune zur der Förderregion gehört.

In der vergangenen Förderperiode 2015 bis 2021 seien im Odenwaldkreis und in den Bergsträßer Odenwald-Kommunen 43 Projekte bezuschusst worden, für insgesamt 2,9 Millionen Euro, sagte Carolin Koch, Regionalmanagerin der Interessengemeinschaft Odenwald (IGO), die bei der Ausschusssitzung zu Gast war. Die IGO ist die regionale Geschäftsstelle für das Leader-Programm.

Die Mitglieder des Finanzausschusses sprachen sich einstimmig für die Teilnahme an der Förderregion 2023 bis 2027 aus. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet in seiner Sitzung am Donnerstag darüber.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr dazu in der Mittwoch-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.