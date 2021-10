Seine übriggebliebenen vier Pizzen brachte er zwar nicht an den Mann oder auch an die Frau, aber sonst zog Ciro Visone im vollbesetzten Schlierbacher Dorfgemeinschaftshaus alle Register. Auf Einladung des SV Lindenfels gastierte der bekannte Kabarettist und Komiker im Odenwald und bescherte dem begeisterten Publikum tiefe Einblicke in die Welt von Amore, Bunga Bunga und Napoli.

Ciro

...