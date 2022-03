Der Sprungturm im Lindenfelser Schwimmbad gilt als das Aushängeschild der Anlage am Almenweg. Blau und weiß gestrichen ragt er über dem Becken fünf Meter in den Himmel. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, Aufbauten mit solchen Höhen sind in den Bädern der Region dünn gesät. „Ganze Cliquen von Jugendlichen versammeln sich hier und vollführen richtige Kunstsprünge. Es kamen auch schon

...