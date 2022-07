Von Konrad Bülow

Lindenfels. 35 Stellplätze besitzt die Stadt Lindenfels derzeit noch im Parkhaus im Kurvenzentrum an der Nibelungenstraße. Nun will sie sie aber loswerden. Die Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am Donnerstag dem Verkauf der Parkplätze an ein Unternehmen aus Bensheim zugestimmt.

Über die Höhe der Ablöse soll der Magistrat mit

...