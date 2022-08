Ob vor dem Supermarkt, am Straßenrand oder vor dem Freibad – von überall her kämen im Sommer die Meldungen über Hunde, die allein in verschlossenen Autos gefunden und befreit werden, schreibt die Tierschutzinitiative Odenwald (TSI). Deswegen appelliert die Intiative an Besitzer, Hunde nicht im Verschlossenen Auto zu lassen.

© Ben Birchall