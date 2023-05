Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Kein Wasser in Lindenfels

Lindenfels. Wegen Arbeiten am Trinkwassernetz ist heute (Montag) in der Zeit von 9 bis 16 Uhr die Wasserversorgung im Seewiesenweg und Am Wiesenrain in Lindenfels unterbrochen. Das kündigte die Stadtverwaltung an. red

Frühlingskaffee in Lautern

Lautern. Der Lauterner Ortsbeirat lädt für den kommenden Sonntag, 13. Mai, zum Frühlingskaffee in die Festhalle ein. Alle Bürger aus Lautern sind eingeladen zu einem Treffen und der Möglichkeit zu zwanglosen Gesprächen bei Kaffee und Kuchen. Beginn ist um 15 Uhr. red

Jagdgenossen tagen

Winterkasten. Zur Hauptversammlung trifft sich die Jagdgenossenschaft Winterkasten am Freitag, 12. Mai, um 19 Uhr im Sportlerheim Winterkasten. red