Gaukler, Schmied und Schaukämpfe auf Burg Lindenfels

Lindenfels. Seit über zwei Jahrzehnten lockt im Mai das mittelalterliche Spektakel unter der Regie des Vereins Drachenvolk kleine und große Mittelalter-Fans zur Burg Lindenfels. Händler, Handwerker, Gaukler und Musiker sorgen dann zwei Tage lang für eine Burgbelebung der besonderen Art.

Umso größer war deshalb die Überraschung, als das Drachenvolk im Januar bekannt gab, dass sich der Verein im Laufe dieses Jahres auflösen und der harte Kern nur noch als „lockerer Zusammenschluss“ der Nachstellung des mittelalterlichen Lebens frönen wird.

Als krönenden Abschluss seines Vereinsdaseins lädt das Drachenvolk im Rahmen der Veranstaltungen zu der 900-Jahr-Feier der Stadt Lindenfels aber nun noch ein letztes Mal am Muttertags-Wochenende zu seinem mittelalterlichen Spektakel auf die Burg in Lindenfels ein. Die Besucher dürfen sich auch dieses Mal wieder auf ein buntes Programm freuen, das einen authentischen Einblick in das Lagerleben gewährt.

Der Markt im mittelalterlichen Stil im Burghof, rund um die Burg und auf dem Rathausplatz findet statt am Samstag, 13. Mai, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Anschließend gibt es ein Abendprogramm. Am Sonntag, 14. Mai, dauert das Fest von 10 bis 17 Uhr.

Unter anderem sind die Musikgruppe Irrlichter, das Gauklerduo Basseltan, eine Waffenschau sowie Schaukämpfe der Drachenvolk-Schaukampfgruppe Equites Dragonis zu erleben. Auch sogenannte Walking Acts, bei der die Darsteller nicht auf einer Bühne agieren, sondern sich unter das Publikum mischen, werden die Besucher unterhalten. Mit dabei sind Harfner Jonny Robels, Gaukler Jeremias, Musiker Werner Schierle, der Spielmann von „Wildwuchs“, Thomas Zeuner, sowie der Kinderziegenhof Kleine Zwerge.

Händler und Handwerker

Außerdem haben sich zahlreiche Händler und Handwerker angekündigt, etwa ein Leibkneter, ein Schmied, Glasbläser Harald Hildebrandt, eine Töpferei aus Königswinter, „Der Dattelschlepper“, die „Kräuterhexe“ Andrea Hofmann mit Pflanzen, Kräutern und Marmeladen, die „Schnapsdrossel“ mit Gebranntem für die großen Kinder, Al Mishas Räucherkarawane mit Räucherwerk, Christof Borgenheimer mit Wildholzarbeiten, Wolfgang Hauke von der „Traumholzerey“ mit schönem Schmuck und Daniela Fabian von „Saposium“ mit Naturseifen und Naturkosmetik.

Die Organisatoren vom Verein Drachenvolk haben zudem ein „Hebammenzelt“ vorbereitet und zeigen das Stoffefärben. Ein weiterer Höhepunkt ist ein mittelalterliches Lager.

Darüber hinaus wird es an beiden Tagen Angebote für Kinder geben. Die jungen Besucher können zum Beispiel das Handpuppenspiel „Die Windrunkeln“ besuchen, die Schmiedearbeit kennenlernen, Karussell fahren und sich im Armbrustschießen sowie beim Mäuseroulette versuchen.

Am Sonntag ab 15 Uhr zeigt der Historische Tanzkreis Bensheim auf dem Burghof einige Tänze zum Mitmachen.

Der Eintritt zu dem Mittelalter-Spektakel ist frei. stn