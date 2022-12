Liederkranz Winterkasten lädt wieder zum Adventssingen ein

Winterkasten. Zweimal musste die 25. Auflage des Winterkäster Adventssingens wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Dieses Jahr findet sie statt, wie üblich am vierten Advent (18. Dezember). Das Open-Air-Konzert im Ferienhof Knöll beginnt um 19 Uhr.

Die auch als „Hutbuben“ bekannten Sänger vom Männergesangverein Liederkranz Winterkasten – das ist gute Tradition – werden beim Adventssingen unterstützt von einigen Sangesbrüdern des Männergesangvereins Eintracht Beerfurth, dem Heimatverein von Chorleiter Jürgen Martini.

Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Winterkasten wird unter der Leitung von Jochen Rietdorf einige Titel zum Programm beisteuern. Die Blechbläser kommen in diesem Jahr vom evangelischen Posaunenchor Gadernheim, wo Liederkranz-Sänger Gerhard Pfeifer aktiv ist. Ihn kennt man in der Gegend auch als den „singenden Landwirt“.

Dem Trubel großer Weihnachtsmärkte wird man in Winterkasten auch in diesem Jahr nicht begegnen. Der Liederkranz bewirtet seine Gäste mit Glühwein, alkoholfreiem Punsch, Kaltgetränken, Grillbratwurst, Schmalzbrot und heißem Slibowitz. Tobias Knöll, Sohn des Sängers und Hofbesitzers Arthur Knöll, ist Mitglied bei der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal. Die Motorsportler werden – wie schon beim letzten Adventssingen vor der Corona-Pause – den „Dicken Schorsch“ im Hof platzieren. Dieser überdimensionale Ofen ist ausgestattet mit einem ausgetüftelten Leitungssystem zum Erhitzen von Glühwein. Den gibt es aus eigens angeschafften Jubiläums-Tassen.

Tobias‘ Freundin Saskia Stein wird mit Daniela Berg selbstgebastelten Adventsschmuck anbieten. Bei der beliebten Verlosung gibt es Schnaps der neuen Eigenmarke des Gesangvereins „Windekäschde Hutbu“, ein Ständchen des Männerchors bei einer Familienfeier, Eintrittskarten für das Frühjahrskonzert und weitere Sachpreise.

Die Organisatoren haben sich bei der Planung auch mit der Fußball-Weltmeisterschaft auseinandersetzen müssen. Denn am vierten Advent wird der neue Fußball-Weltmeister gekürt. Da das Endspiel bereits um 16 Uhr beginnt, hat man es bei 19 Uhr als Anfangszeit belassen. Schwierig wäre es geworden, hätte die deutsche Mannschaft das Finale erreicht. Doch diese Sorge sind die Hutbuben bekanntlich los.

Schon am nächsten Adventswochenende haben die Sänger zwei Auftritte: Am 9. Dezember singen sie bei der Senioren-Weihnachtsfeier des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, dem früheren Arbeitgeber des Vorsitzenden Philipp Kriegbaum. Und am 10. Dezember geben sie um 14 Uhr beim Michelstädter Weihnachtsmarkt ein kleines Weihnachtskonzert vor dem historischen Rathaus. ppp