Katholische Gottesdienste ab Mitte November im Pfarrheim

Lindenfels. Die Energiekrise und steigende Preise für Gas, Öl und Strom zwingen auch die Kirchen zum Energiesparen. Ab dem Wochenende vom 5. auf den 6. November werden daher folgende Maßnahmen in den katholischen Kirchen in Rimbach, Fürth, Krumbach, Lindenfels, Mörlenbach und Birkenau umgesetzt, wie es von der Fürther Pfarramt heißt: Die Heizungen werden nur noch im Frostschutzmodus betrieben. Dies bedeutet, dass die Kirchen nur noch mit maximal drei bis vier Grad geheizt werden. Einige Gottesdienste werden in die Pfarrheime verlegt. Hier kann die Heizung moderat betrieben werden, da die Räume deutlich kleiner und effizienter zu heizen sind.

Der Gesamtpfarrgemeinderat der bisherigen Pfarrgruppe Fürth-Lindenfels sowie die Pfarrgemeinderäte in Birkenau und Mörlenbach haben in ihren Sitzungen konkrete Regelungen für die jeweiligen Kirchen festgelegt. In Lindenfels finden alle Gottesdienste ab dem 12./13. November im Pfarrheim statt. Die neuen Regelungen setzen die Vorgaben einer Dienstanweisung des Bistums um. red