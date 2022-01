Vielen Menschen in der Region ist der tansanische Musiker Elisha Mbukwa noch in Erinnerung, der in den Jahren 2019 und 2020 auch in Winterkasten bei drei Konzerten beziehungsweise Gottesdiensten sein Publikum begeisterte.

Am kommenden Sonntag, den 6. Februar, um 17 Uhr ist es wieder soweit: Unter dem Titel „Sing and praise“ werden Elisha Mbukwa and friends rund 45 Minuten moderne und

...