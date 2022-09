Zwei Ausschuss-Sitzungen an einem Abend – das hätte ein langer Abend für die Lindenfelser Kommunalpolitiker werden können. Doch diese zeigten sich eher beschluss- als diskussionsfreudig und brachten beide Sitzungen am Dienstagabend in jeweils einer Stunde über die Bühne. Bereits um 18 Uhr hatte der neue Ausschuss für Fragen des Gemeinwesens getagt, um 20 Uhr folgte der Ausschuss für Bauwesen,

...