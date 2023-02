SPD Lindenfels traf sich zum Heringsessen

Zum Heringsessen in geselliger Runde trafen sich am Aschermittwoch rund zwanzig Mitglieder der SPD Lindenfels in der Hotel-Gaststätte „Zum Wiesengrund“ in Winkel. Ingo Thaidigsmann, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Lindenfels, freute sich, dass so viele der Einladung zum Ausklang der „närrischen Zeit“ gefolgt waren, darunter auch einige Funktions- und Mandatsträger aus den politischen Gremien der Stadt Lindenfels. Das traditionelle Heringsessen konnte erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wieder stattfinden. Dabei sollte dann auch keine Bierzelt-Atmosphäre mit markigen Sprüchen aufkommen, sondern die Genossinnen und Genossen nutzten die Gelegenheit, sich einmal ohne Tagesordnung und Protokoll bei einem guten Essen in lockerer Atmosphäre untereinander zu verschiedenen Themen auszutauschen.

