SG Lautern hatte zum Heringsessen eingeladen

Lautern. Der Aschermittwoch ist der Tag, an dem es traditionell Hering gibt. Überall? Ein Dorf im Odenwald geht da andere Wege. Seit vielen Jahren schon lädt die Sportgemeinschaft Lautern bereits am Fastnachtsdienstag zum geselligen Heringsessen in ihr Vereinsheim am Sportplatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dort saßen die Gäste bereits zur Mittagszeit zusammen, um es sich schmecken zulassen. Es gab nicht nur Sahnehering mit Kartoffeln, Heringssalat und Fischbrötchen, sondern auch Brötchen mit Wurst oder Käse als Belag.

Wer Lust auf etwas Süßes hatte, konnte sich Kräppel zum Kaffee bestellen. tn/Bild: Thomas Neu