Sonderschau zur Orthopädie in Lindenfels

Lindenfels. Im Rahmen des Programms zum 900. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung von Lindenfels gibt es am 29. und 30. April (Samstag und Sonntag) die Lindenfelser Gesundheitstage. Parallel zu dem umfangreichen Mitmachprogramm im Lindenfelser Bürgerhaus rund um das Thema Gesundheit zeigt das Deutsche Drachenmuseum eine Sonderausstellung über die Orthopädie-Geschichte“.

Einführender Vortrag

In der Ausstellung wird anhand von außergewöhnlichen Originalen die Entwicklung orthopädischer Medizintechnik, wie Prothesen und Korsetts, dargestellt. Die Ausstellung wird bereits am Samstag, 22. April, um 17 Uhr eröffnet. Von Orthopädietechnikerin Christiane Weis werden Gäste und Besucher kurz in das Thema eingeführt.

Zu sehen sind die Exponate bis einschließlich 1. Mai. Das Drachenmuseums ist samstags, sonntags und an Feiertagen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr geöffnet. red