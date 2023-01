„Des woar’s!“, rief Peter Scheerer in den Saal, als der letzte Ton des Schlussliedes verklungen war. Der Kirchenchor, in dem Scheerer Jahrzehnte sang, hatte in der Waldhufenkirche seinen letzten Auftritt. Dirgentin Gabriele Thielitz wurde dabei in den Ruhestand verabschiedet – auch als Leiterin des Gospelchors.

Der macht allerdings unter der Leitung von Beatrix von Gemünden weiter.

...