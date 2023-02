Repair-Café in Reichelsheim

Reichelsheim. In Reichelsheim wird am Samstag, 18. Februar, das Repair-Café wieder in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Haus der Vereine (Adlersaal) seine Türen öffnen. Annahmeschluss ist um 16 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Repair-Café gibt es Experten aus den Bereichen Elektro, Textil und Holz, die versuchen werden, Geräte wieder zum Laufen zu bringen und Textilien einen neuen Chic zu verleihen. Außerdem vermitteln sie Hilfe und Ratschlag bei Problemen mit Computer, Tablet und Handy.

Während die Besucher warten müssen, sind sie zu Kaffee, Tee und Kuchen eingeladen. Veranstalter ist das Generationen-Netz Reichelsheim. red

Mehr zum Thema Bensheim Am Samstag Repair-Café in Sankt Laurentius Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Bensheim Lesung mit Jeanette Giese in Bensheim Mehr erfahren

Info: Kontakt: Tel.: 06164 / 6429477 und 0178 / 3509637