Am Samstag Repair-Café in Sankt Laurentius

Bensheim. Nicht alles, was kaputt ist, muss gleich auf den Müll. Viele ältere Geräte können mit wenigen Handgriffen oder günstigen Ersatzteilen repariert werden. Die Reparateure vom Repair-Café Bergstraße begutachten am Samstag (11.) zwischen 14 und 17 Uhr in der Gemeinde Sankt Laurentius ihre „Sorgenkinder“. Wartezeiten können mit Kaffee und Kuchen überbrückt werden. Alles ist kostenlos, eine Spende wird gerne angenommen.

Seit Herbst wurden Regenschirme gesammelt und der Stoff von dem Metallgerüst getrennt. Wer möchte sich daraus eine Tasche, eine Laptophülle oder Etui nähen? Gerne kann der eigene alte Regenschirm mitgebracht und verarbeitet werden. Erfahrene Näherinnen unterstützen vor Ort. Der achtsame Umgang mit Geräten und Textilien sowie deren Nutzungsverlängerung durch Reparieren sind ein wichtiger Beitrag zur Ressourcenschonung und somit zum Klimaschutz, schreiben die Organisatoren. Fragen können per Mail an info@repaircafe-bergstrasse.de gestellt werden. red