Mit frisiertem Zweirad erwischt

Erbach/Lindenfels. Ein 15-Jähriger Lindenfelser ist am Donnerstag von der Polizei bei Erbach erwischt worden. Eine Streife der Verkehrsinspektion hatte den Jugendlichen auf seinem Kleinkraftrad in Schönnen aufgrund der Lautstärke und unzulässiger Beleuchtung kontrolliert.

Eine Messung des Standgeräusches erhärtete den Verdacht, dass Veränderungen an dem Zweirad vorgenommen wurden. Die zulässige Lautstärke wurde um zehn dB(A) überschritten. Das Kleinkraftrad wurde daraufhin einem Sachverständigen vorgeführt. Dieser stellte Umbauten an Vergaser, Zylinderkopf und Beleuchtung fest, was zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führte. Darüber hinaus war das Kleinkraftrad schneller als erlaubt. Anstelle der maximal zulässigen 45 Kilometer pro Stunde erreichte es auf dem Rollenprüfstand Tempo 93.

Eine gültige Fahrerlaubnis für ein Zweirad mit dieser Geschwindigkeit besitzt der 15-Jährige nicht. Auf ihn kommt deshalb auch ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. pol