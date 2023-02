Meldungen aus Lautertal und Lindenfels

Papiersammlung in Kolmbach

Kolmbach. Die Feuerwehr Kolmbach sammelt am Samstag, 4. Februar, wieder Altpapier. Das Papier soll gebündelt bis 9 Uhr am Straßenrand bereitgestellt werden. Der Erlös der Sammlung kommt der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute. cs

Gemeindebüro geschlossen

Beedenkirchen. Das Gemeindebüro der evangelischen Kirchengemeinde Beedenkirchen ist in der Zeit vom 6. bis zum 10. Februar wegen Urlaub geschlossen. In dringenden Fällen wird gebeten, Küster Hans Adam (Tel.: 06254 / 3634) oder das Pfarramt in Reichenbach (Tel.. 06254 / 38125) zu kontaktieren. red

Ortsbeirat Raidelbach tagt

Raidelbach. Der Ortsbeirat von Raidelbach trifft sich am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Riebel in Raidelbach zu einer Sitzung. Auf der Tagesordnung steht die Beratung des Haushalts-Entwurfs der Gemeinde Lautertal für dieses Jahr. red

Klassentreffen

Reichenbach. Der Jahrgang 1942/43 hat am Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr ein Klassentreffen in der Vereinsgaststätte des TSV Reichenbach im Brandauer Klinger. red