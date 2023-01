Ortsbeirat Beedenkirchen hat viele Themen auf der Tagesordnung

Beedenkirchen. Eine lange Tagesordnung hat der Ortsbeirat Beedenkirchen bei seiner Sitzung heute (Dienstag) vor sich. Das Gremium trifft sich um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Beedenkirchen. Ortsvorsteher Hartmut Krämer hat alle noch laufenden Vorhaben auf die Tagesordnung gesetzt, um den Sachstand zu ermitteln und im Rats-Informationssystem der Gemeinde abzulegen. Zunächst geht es aber um Organisatorisches betreffend die Wahlen in diesem Jahr und die bevorstehende Haushaltsberatung.

Danach werden Sachstände erwartet zu diesen Projekten:

Straßeninstandsetzung Ortsdurchfahrt Beedenkirchen

Verkehrssicherheit in Staffel

Instandsetzung Hutzelstraße

Herstellen eines Rad- und Fußweges zwischen Staffel und Beedenkirchen

Anschließend steht die Beratung von Anträgen auf der Tagesordnung. Dabei geht es um diese Themen:

Friedhofshalle: Verschließen der Giebelspitze, Verschließen der Lücke zwischen Gedenktafelwand und Dach, Einbau einer Tür seitlich der Gedenktafelwand, Einbau eines Sonnenschutzes an der Dachverglasung, Instandsetzen des Bodenbelages, Begutachtung des Dachs des Wirtschaftsgebäudes. Außerdem soll über zusätzliche Erdbestattungsmöglichkeiten gesprochen werden.

Dorfplatz: Neugestaltung, Aufstellen einer Garage für die Feuerwehr, Aufstellen von Masten für das Sonnensegel.

Sonstiges: Fußweganbindung vom Parkplatz Römersteine zur Alten Straße nach Reichenbach, Verlängerung des Bürgersteigs in Wurzelbach zur Alten Mühle, Erneuerung des Bushäuschens an der Kuralpe, Erneuerung des Holzgeländers am Wasserhaus in Staffel, Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Staffel, Passierbarkeit seitlich der Schranke am Parkplatz Römersteine, Werbung für die Buslinie MO2. red