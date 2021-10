Zur Freude der Mitglieder der Interessengemeinschaft Motorsport Schlierbachtal (IMS) waren in diesem Jahr wieder ein Oldtimertreffen und die IMS-DMV Odenwald-Classic möglich. Das fand bei den Freunden der betagten Fahrzeuge großen Anklang. „Es versammelte sich eine beachtlich breite Palette historischer Fahrzeuge in Seidenbuch“, bilanzierte Manfred Brust von der IMS. So fanden sich am Krehberg

...