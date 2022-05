Lindenfels bietet wieder Ferienspiele

Lindenfels. Für Kinder von sechs bis zwölf Jahren soll es in den Sommerferien nicht langweilig werden. Nach zwei Jahren Pause wird es in Lindenfels wieder ein Ferienspielprogramm geben. Deshalb haben sich nun Vertreter der Vereine und Klaus Johe von Kur- und Touristikservice von der Stadt Lindenfels zusammengesetzt.

„Derzeit planen wir die 36. Lindenfelser Ferienspiele“, informierte Johe. Die Vereine werden wieder für ein buntes Programm sorgen. In den vergangenen Jahren fanden pro Woche an zwei bis drei Tagen Aktionen oder Ausflüge statt. So soll es nun wieder werden. Mit ehrenamtlichen Helfern planen die Vereine jeweils eine Veranstaltung für einen Tag – die Kinder können sich auf Überraschungen freuen. „Wir sind derzeit in der Feinabstimmung“, so der Stand der Planungen. jhs

