Lärmfeuer in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Gemeinde Reichelsheim hat mit zahlreichen Akteuren ein Programm zum Lärmfeuer am Samstag, 25. März, zusammengestellt. So lädt ab 18 Uhr der Odenwaldklub Reichelsheim zu einer Abendwanderung ab dem Parkplatz an der Reichenbergschule ein, die zum Feuerplatz unterhalb von Schloss Reichenberg führt.

Ab 18 Uhr steht wieder ein Fahrdienst der Feuerwehr Reichelsheim am Parkplatz bereit, der sie zum Feuerplatz fährt, wo die Feuerwehr Reichelsheim Wildschweinbratwurst, Rindswurst und Gulaschsuppe sowie kalte und heiße Getränke anbietet.

Um 19.30 Uhr startet am gleichen Treffpunkt ein Fackelzug zum Feuerplatz. Dort angekommen, wird die Trachtengruppe gegen 20 Uhr ihre Fackeltänze präsentieren. Um 20.15 Uhr wird das Lärmfeuer entzündet, das durch Böllerschüsse des Schützenvereins Beerfurth angekündigt wird.