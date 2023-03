Morgens zwischen 7 und 8 Uhr herrscht vor der Schule Hochbetrieb. Das ist in Lorsch am Wingertsberg nicht anders als in den meisten anderen Kommunen im Bereich von Grundschulen. Wenn viele Eltern ihre Kinder beinahe zeitgleich mit dem Auto zum Unterricht bringen, entsteht allerdings schnell ein gefährliches Gedränge.

Stau und Chaos am Wingertsberg

Von manchmal „chaotischen“

...