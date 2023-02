Kurse der Volkshochschule

Lindenfels. Im Februar starten neue Kurse der Kreisvolkshochschule Bergstraße in Lindenfels. Hier gibt es noch freie Plätze im Programm:

Hatha-Yoga: montags von 18 bis 19.30 Uhr, ab 6. Februar, Carl-Orff-Schule

Wirbelsäulengymnastik: dienstags von 17 bis 18 Uhr, ab 7. Februar, Carl-Orff-Schule

Bauch-Beine-Po: dienstags, von 18.30 bis 20 Uhr, ab 7. Februar, Carl-Orff-Schule

Pilates: dienstags von 20 bis 21.15 Uhr, ab 7. Februar, Carl-Orff-Schule

Tai Chi und Qi Gong in der Natur: montags beziehungsweise mittwochs von 17 bis 18 Uhr, ab 24. der 26. April, Kurpark

Englisch, langsameres Lerntempo: mittwochs von 9 bis 10.30 Uhr, Niveau B1, ab 15. März, Bürgerhaus

Frühlingskränze wickeln: am Donnerstag, 16. März, von 17.30 bis 20 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach

Florale Geschenke gestalten: am Sonntag, 19. März, von 10 bis 12.30 Uhr Jägersgarten 15 in Schlierbach, Florale Tischgestecke: am Sonntag, 18. Juni, von 10 bis 12.30 Uhr, Jägersgarten 15 in Schlierbach. red

Info: Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, Marktplatz 1, 64653 Lorsch (E-Mail: anmeldung@kvhs- bergstrasse.de, Tel.: 06251 / 172960) sowie unter kvhs- bergstrasse. Kontakt: Margit Otto (Tel.: 06255 / 2703).