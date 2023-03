Feuerwerk über Burg Lindenfels

Lindenfels. Heute (Freitag) wird ab 21.30 Uhr über der Burg Lindenfels ein Geburtstags-Feuerwerk gezündet. Genau vor 900 Jahren, am 25. März 1123, wurde der Name Lindenfels erstmals in einer von Kaiser Heinrich V. ausgestellten Urkunde erwähnt.

Genutzt wird das Material, das beim Burg- und Trachtenfest im vergangenen Jahr aufgrund der Waldbrandgefahr nicht benutzt worden war, wie die Stadtverwaltung mitteilte. „Wir freuen uns, das Jubiläumsjahr mit einem Feuerwerk zu begrüßen und laden alle Bürger herzlich dazu ein, mitzufeiern“, sagte Bürgermeister Michael Helbig.

Möglichst mit dem Bus kommen

Zum Zeitpunkt des Feuerwerks wird die Straßenbeleuchtung in der Kernstadt abgestellt. Der Zugang zur Burg Lindenfels wird im Rahmen der Vorbereitungen für das Feuerwerk bereits ab etwa 16 Uhr nicht mehr möglich sein. Zuschauer werden gebeten, nach Möglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Lindenfels zu kommen beziehungsweise ihre Autos auf den Parkplätzen an der Bundesstraße 47 sowie auf den Parkplätzen Sauwaad und Kappstraße zu parken. In der Innenstadt sind nur wenige Parkplätze verfügbar.

Vor dem Feuerwerk gibt es im Bürgerhaus eine öffentliche Festsitzung der Stadtverordnetenversammlung, zu der ebenfalls alle Bürger eingeladen sind. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Die Plätze im Bürgerhaus sind auf 200 begrenzt.

Ein Lied für die Stadt

Im Rahmen des Festprogramms wird ein für das Lindenfelser Jubiläum komponiertes Lied uraufgeführt. „Lindenfels – meine Stadt“ ist der Titel des von Joachim Bickelhaupt geschriebenen Musikstücks, das er mit Emma Kindinger erstmals der Öffentlichkeit präsentieren wird. „Die Hymne zu Ehren der Stadt vereint einen originellen Liedtext mit einer eingängigen Melodie, welche das Potenzial zum Ohrwurm hat“, schreibt die Stadtverwaltung. red