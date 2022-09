Lindenfels. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Lindenfels und Winterkasten veranstalten am Freitag, 23. September, eine gemeinsame Inspektionsübung. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Lindenfelser Feuerwehrhaus in der Freiensehnerstraße. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1