Bunte Beutel mit Geschenken für Obdachlose

Lindenfels. Mit einem Kleintransporter voller Weihnachtspäckchen, genauer voller bunter Säckchen, hat sich Isabell Erhardt diese Woche auf den Weg aus Lindenfels an die vordere Bergstraße gemacht. Die bunten Beutel hatte der Handarbeitskreis der evangelischen Kirchengemeinde Lindenfels, Leiterin ist Ilse Bonn, gepackt. Adressat war der Förderverein Hilfen für Wohnsitzlose Bensheim, in deren Vorstand Erhardt ist.

Sie zeigte sich erfreut über das Engagement in Lindenfels und ließ keinen Zweifel, dass die Unterstützung sehr willkommen ist. Genau 102 der kleinen Beutel waren am Ende in ihr Auto geladen, Aufmerksamkeiten für Menschen, die kein Zuhause haben. In enger Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk Bergstraße und dessen Zentrum für Wohnsitzlose in Bensheim werden die Geschenke verteilt.

In den bunten Säckchen sind handgestrickte Socken, ein Handtuch, Duschbad, Wurstdosen, Schokolade, Lebkuchen, Weihnachtsgebäck, Tabak und Zigarettenblättchen. Die Socken wurden vom Handarbeitskreis der evangelischen Kirche und Unterstützern aus der näheren und auch weiteren Umgebung gestrickt. Alles andere sind Sachspenden oder wird von Spendengeldern gekauft, wie Ilse Bonn erzählt.

Zahlreiche Spender seien dabei, und auch wenn die Aktion ihre Wurzeln in der evangelischen Kirche habe und der Handarbeitskreis sich zentral engagierte, sei auch die katholische Gemeinde Lindenfels mit einer ansehnlichen Geldspende präsent.

Ilse Bonn, das wird im Gespräch sehr deutlich, ist die Hilfe ein echtes Herzensanliegen. Seit mehr als 30 Jahren gibt es die Aktion, anfangs wurden 35 Päckchen gepackt. Damals habe zunächst die Idee eines Nikolauspräsents im Raum gestanden, woraus alsdann die Weihnachtsaktion geworden ist.

Der Inhalt der Päckchen werde in Absprache mit dem Diakonischen Werk gepackt, sagt Ilse Bonn, und die bunten Beutel hätten in diesem Jahr erstmals dank eines Kirchenvorstands als handliche Verpackung zur Verfügung gestanden. Die Lindenfelserin, so macht es den Eindruck, ist zufrieden mit der Aktion des Handarbeitskreises, der sich zwei bis dreimal im Monat zum Stricken und Häkeln trifft, in Zeiten von Corona allerdings nur noch vier aktive Mitglieder zählt. thz