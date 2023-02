Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Am Wegesrand Ein Auerbacher Haus mit einer speziellen Dachform

Ein Haus in Auerbach sticht mit einer besonderen Dachform hervor. Zur Zeit seiner Erbauung handelte es sich dabei um eine hochmoderne Konstruktion, günstig in der Herstellung in Zeiten von Wohnungsnot.