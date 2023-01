So muss in Weiden in der Oberpfalz neben der Nummer auch der der Straßenname auf dem Schild stehen. Im oberbayrischen Unterschleißheim darf man die Hausnummer nicht über der Tür anbringen, sondern neben dem Hauseingang und in nicht mehr als 2,5 Metern Höhe. Außerdem soll das Schild kobaltblau sein und eine genau definierte Größe haben.

In Bensheim scheint es solche Verordnungen derzeit

...