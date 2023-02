Bergstraße. Heute Abend sind der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt und der Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf auf RTL zu sehen.

Von 22.15 Uhr bis 22.35 Uhr läuft RTL Direkt moderiert von Jan Hofer oder Pinar Atalay. Studiogast ist diesmal der Bergsträßer Landrat, der über die Flüchtlingssituation im Kreisgebiet berichten wird.

An der Grenze der Belastungsfähigkeit

Direkt im Anschluss, ab 22.35 Uhr, ist Matthias Schimpf bei Stern TV, ebenfalls auf RTL, zu Gast. Das Thema heute: "Haben wir eine neue Flüchtlingskrise? Überforderte Städte und Kommunen schlagen Alarm."

Beide Politiker machen keinen Hehl daraus, dass sie den Kreis an der Grenze der Belastungsfähigkeit sehen - Engelhardt hatte zuletzt bereits in Tageszeitungen - schon früh auch im Bergsträßer Anzeiger - und in fast allen relevanten Rundfunksendern über das Problem berichtet.

Auch nachträglich kann man sich die Beiträge noch ansehen, in der RTL-Mediathek. Hier erscheint im Nachgang der TV-Auftritt von Chistian Engelhardt und hier die Sendung mit Matthias Schimpf.