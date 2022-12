Zusätzliche Öffnungszeiten im Lindenfelser Drachenmuseum

Lindenfels. Das Deutsche Drachenmuseum hat heute, Donnerstag, 22. Dezember, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr geöffnet. An Heiligabend und am 25. Dezember (erster Weihnachtsfeiertag) ist das Museum geschlossen.

Am 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag) kann die Ausstellung in der Zeit von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Außer zu den normalen Öffnungszeiten an den Wochenenden sind zusätzliche Öffnungszeiten für die Zeit der Winterferien vorgesehen, und zwar am 27. und 29. Dezember sowie am 3. und 5. Januar – jeweils in der Zeit von 15 bis 17 Uhr.

Die Ausstellung mit Drachen-Spielzeug ist noch bis zum 8. Januar zu sehen. red