Weihnachtsmarkt unter der Burg Lindenfels

Lindenfels. Am zweiten Adventswochenende (3. und 4. Dezember) gibt es in Lindenfels in der unverwechselbaren romantischen Kulisse unter der Burg wieder einen Weihnachtsmarkt. Veranstaltet wird der Markt gemeinsam von der Stadt Lindenfels sowie den Vereinen der Feuerwehren Lindenfels und Glattbach. Außerdem sind die Freundeskreise Moelan sur Mer und Pawlowiczki, der Sportverein und der Turnverein, der Bienenzüchterverein sowie der Elternbeirat der Carl-Orff-Schule und die CDU beteiligt.

Das gemütliche Weihnachtsdorf wird rund um den Löwenbrunnen in der Burgstraße aufgebaut. Hier wird es außer einem reichhaltigen Speisen- und Getränkeangebot – unter anderem mit Waffeln, Crêpes, Bratwurst, Glühwein und heißer Schokolade – auch gebastelte Weihnachtsartikel und Dekorationen, Strickwaren sowie Bücher geben. Im Bürgerhaus wartet auf die Besucher im Weihnachtscafé unter anderem polnischer Mohnkuchen aus Pawlowiczki.

Kinder können dort an beiden Tagen mit dem evangelischen Kindergarten Lindenfels und dem Verein Pro Kids basteln.

Der Nikolaus wird an beiden Tagen gegen 17.30 Uhr mit Leckereien vorbeischauen. Am Sonntagnachmittag werden einige historische Gestalten aus dem Odenwald beim Lindenfelser Weihnachtsmarkt zu sehen sein. Schreckgestalten wie der Bolischbock und das Mehlweibchen, aber auch die beiden Weihnachtsfiguren Odenwälder Christkind und Bensnickel werden von Erika Bach, Mitglied der Trachtengruppe Lindenfels, auf der Bühne im Bürgerhaus vorgestellt werden. red

Info: Geöffnet Samstag ab 15 Uhr, offizielle Eröffnung mit der historischen Stadtwache um 16 Uhr. Sonntag ab 15 Uhr