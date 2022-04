Viel Arbeit für den neuen Lindenfelser Revierförster

In seinem neuen Job als Förster für das Revier Lautertal/Lindenfels hatte Robin Eiermann gleich von Anfang an alle Hände voll zu tun. Der stürmische Februar hatte viele Bäume geschwächt oder gleich umgerissen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir hatten einiges abzuarbeiten“, sagt der neue Mann im Forst. Die Waldarbeiter mussten geschädigte Bäume fällen, etwa die Eschen in der Kurve am Busparkplatz, damit sie nicht von selbst umstürzen und dabei Menschen und Gegenstände gefährden. Es galt außerdem, Äste und Stämme beiseite zu räumen, zumindest dort, wo sie nicht noch als Totholz einen ökologischen Wert haben.

bli_wald, Robin Eiermann © Konrad Bülow

Eiermann ist seit dem 1. März neuer Revierleiter. In den Wäldern um Lindenfels beginnt damit eine neue Ära: Über 30 Jahre war dort Eiermanns Vorgänger Dirk Dins zuständig. Offiziell war er schon im März vergangenen Jahres ins Forstamt Lampertheim gewechselt, um dort den Bereich Produktion zu übernehmen. Weil die Suche nach einem Nachfolger für Lautertal und Lindenfels aber andauerte, war Dins noch ein Jahr lang parallel zuständiger Förster in seinem alten Revier, bis sich schließlich Eiermann anschickte, in seine Fußstapfen zu treten.

Im Juni wird Eiermann das Forsthaus im Kirschenweg beziehen. Derzeit wird es noch renoviert, so lange pendelt der 24-Jährige von seiner Heimatstadt Bensheim in den Odenwald.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr dazu in der Samstag-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.

Newsletter "Guten Morgen Bergstraße" Nicht nur in Krisenzeiten: Damit Sie sich noch vielfältiger über die Geschehnisse an der Bergstraße, im Odenwald und im Ried informieren können, verschicken wir täglich unseren Newsletter. Hier können Sie sich anmelden.