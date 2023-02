Lindenfels. Die Stadt Lindenfels hat für dieses Jahr vier verkaufsoffene Sonntage festgelegt. Wie aus einer Mitteilung aus dem Rathaus hervorgeht, dürfen an diesen Sonntagen die Geschäfte in der Kernstadt von Lindenfels öffnen, und zwar jeweils in der Zeit von 13 bis 19 Uhr:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

26. März aus Anlass des Hobby-, Künstler- und Ostermarkts

6. August aus Anlass des Burg- und Trachtenfests

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Haushaltsberatung Deutlich mehr Geld für die Lindenfelser Feuerwehren Mehr erfahren

3. September aus Anlass des Ökomarkts

1. Oktober aus Anlass der Brauchtumstage. red