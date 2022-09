Seit 100 Jahren gibt es das Ehrenmal auf dem Lindenfelser Schenkenberg

Das Ehrenmal der Stadt Lindenfels thront im Buchenwald am Schenkenberg. Vor 100 Jahren wurde es errichtet, in Gedenken an die Opfer des Deutsch-Französischen Krieges und des Ersten Weltkriegs. In den 50er Jahren wurde es umgestaltet und erinnert seitdem auch an die Toten des Zweiten Weltkriegs.

© Woitge