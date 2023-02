OWK Lindenfels wandert bei Reisen

Lindenfels. Der Odenwaldklub Lindenfels bietet am Sonntag, 12. Februar, eine Rundwanderung in zwei Gruppen an. Gruppe 1 wandert über Schimbach zum Höhenweg in Richtung Birkenau und über Hornbach zurück nach Reisen. Die Wanderstrecke beträgt circa acht bis neun Kilometer. Die Laufzeit beträgt zweieinhalb bis drei Stunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gruppe 2 läuft ebenfalls über Schimbach zum Höhenweg, biegt dann aber Richtung Mumbach ab und geht zurück nach Reisen. Für die Strecke von fünf bis sechs Kilometern sind circa zwei Stunden vorgesehen.

Treffpunkt ist um 13 Uhr am Viktoria-Parkplatz in Lindenfels zur Fahrt mit eigenen Pkw oder in Fahrgemeinschaften nach Reisen zum Parkplatz an der evangelischen Kirche.

Mehr zum Thema Lautertal OWK Lindenfels wanderte nach Gadernheim Mehr erfahren Evangelische Kirche Waldbaden mit dem Dekanat Mehr erfahren

Bei gutem Wetter erwartet die Teilnehmer eine herrliche Aussicht, wirbt der Veranstalter. Wanderstöcke und gutes Schuhwerk werden empfohlen. Für den gemeinsamen Abschluss ist eine Einkehr im Gasthaus „Weschnitztal“ in Birkenau-Reisen geplant. red

Info: Anmeldung bei Friedel und Brigitte Pfeifer unter Tel.: 06255 / 2604. Gäste sind willkommen.