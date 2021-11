Die Tournee-Oper Mannheim war zum zweiten Mal zu Gast an der Carl-Orff-Grundschule in Lindenfels. Vor zwei Jahren spielte das Ensemble „Aida und der magische Zaubertrank“. Diesmal entführte es die 120 Schüler der Grundschule in die Märchenwelt der Brüder Grimm.

Die Kinderoper „Es war einmal“ ermöglicht den Schülern eine Begegnung mit sechs Märchenfiguren. Die Hauptfigur Professor

...