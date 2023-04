Lindenfels erhält Verstärkung aus Frankreich

Lindenfels. Das Team im Kur- und Touristikservice Lindenfels hat derzeit Verstärkung aus Frankreich: Die Studentin Celia Fraval (links) absolviert ein sechsmonatiges Praktikum in der Stabstelle des Lindenfelser Rathaus. Fraval studiert im sechsten Semester Deutsch und Englisch an der Universität Brest. Das Auslandspraktikum ist Teil ihres Studiums.

Fraval übernimmt allgemeine administrative Tätigkeiten und hilft bei der Organisation von Veranstaltungen mit. Außerdem kümmert sie sich um die Erstellung einer französischen und englischen Image-Broschüre für Lindenfels.

Auf die Frage, was ihr am besten in Lindenfels gefällt, sagte Celia Fraval: „Lindenfels ist eine Stadt voller Geschichte, die noch heute überall zu spüren ist. Die Arbeit hier ermöglicht es mir, in eine neue Lebensweise einzutauchen, eine neue Kultur zu entdecken und vor allem meine Deutschkenntnisse zu verbessern“.

„Wir freuen uns, dass Celia Fraval uns im Lindenfelser Jubiläumsjahr so tatkräftig unterstützen kann. Dabei geht auch ein großes Dankeschön an die Familie, in der sie für ihre Zeit in Lindenfels wohnen kann“, sagte Stabstellenleiterin Sabrina Lütcke. red/Bild: Stadt