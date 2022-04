Kolmbacher putzten ihren Spielplatz heraus

Kolmbach. Vor rund 20 Jahren beteiligte sich Kolmbach am Dorfentwicklungsprogramm des Landes Hessen „Unser Dorf soll schöner werden“. Schon damals gab es den wunderschönen Spielplatz, der 1996 unter Leitung von Ortsvorsteher Manfred Degenhardt verwirklicht wurde.

In diesem Jahr beteiligt sich Kolmbach wieder an dem Landesprogramm, das mittlerweile unter dem Namen „Unser Dorf hat Zukunft“ mehr will, als schön herausgeputzte Dörfer zu prämieren. Die Bürger sollen die Zukunft ihrer Dörfer in die Hand nehmen.

Am 19. Mai wird die Bewertungskommission die Ideen der Kolmbacher unter die Lupe nehmen und eine hierfür gedruckte Broschüre im Dorfgemeinschaftshaus präsentiert bekommen. Ein Vorzeigeprojekt bleibt im Dorf der Spielplatz, der die Generationen zusammenbringt.

Damit sich die Anlage beim Dorfrundgang im Mai in bestem Zustand zeigt, traf sich der Ortsbeirat mit Ortsvorsteher Kurt Dersch und Kolmbacher Bürgern zum Arbeitseinsatz am Spielplatz. tn/Bild: Neu