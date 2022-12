Kolmbach. Wärme von innen und außen war ein wichtiger Bestandteil zum Wohlfühlen an diesem extrem kalten Winterabend. Die Kolmbacher Feuerwehr hatte anstelle ihrer vor Coronazeiten gewohnten Weihnachtsfeier zu einem gemütlichen Treffen auf den Hof vor dem Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden mit Flammenwerfern die Holzöfen entzündet, was ja gleich eine Lehrstunde in Sachen Brandschutzerziehung für die jüngsten Besucher sein konnte. Viele Gäste versammelten sich erst einmal in der kleinen Scheune um sich mit einem warmen Glühwein, Apfelwein oder alkoholfreien Punsch zu versorgen. Für den Hunger gab es Crêpes, Waffeln und herzhafte Bratwürste. Schnell standen die Kolmbacher und ihre Gäste in gemütlichen Gesprächen um einen von mehren Holzofen herum und genossen das adventliche Ambiente. Weihnachtsbäume und Lichterketten und nicht zuletzt der weiße Schnee sorgten für eine besondere Stimmung. Auch an die Kinder wurde gedacht. Im Laufe des Abends kam der Nikolaus (Gregor Berg) und schwank nicht nur seine Rute, sondern öffnete auch seinen Sack mit kleinen Geschenken. Obwohl eine klirrende Kälte mit tiefen Minustemperaturen vorherrschte wurde dieses Adventsfest zur Freude der Veranstalter und dem Vorsitzenden Marco Knapp sehr gut besucht. Jhs

© Jutta Haas